«Кем надо быть, чтобы лить грязь?»: Навка публично вступилась за Сашу Плющенко

Тесно общающаяся с Евгением Плющенко и Яной Рудковской олимпийская чемпионка не смогла остаться в стороне от скандала.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка публично вступилась за Сашу Плющенко. Напомним, ранее в СМИ появилась непроверенная информация, что у семилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской якобы имеются особенности развития. Подобный поворот событий возмутил звездных родителей: они заявили, что готовы судиться, а также подчеркнули, что публикация нанесла им большой ущерб, ведь теперь заранее запланированные гастроли Плющенко за рубежом могут сорваться.

Так, ранее свою вполне четкую позицию уже выразили Дима Билан, Филипп Киркоров, Алексей Ягудин и другие. Все они также были возмущены появившемся в информационном пространстве фейком. Поддержала близких друзей и фигуристка Татьяна Навка, которой, как матери, знаком страх за репутацию своих детей. На личной странице в Instagram Татьяна заявила, что считает все происходящее кошмаром и задается вопросом – есть ли у людей нормы морали.

Сама Татьяна знает Сашу как «целеустремленного, развитого, озорного и спортивного мальчика», который может преподать урок трудолюбия кому угодно. Оттого Навке вдвойне обидно читать такие вещи про ребенка.

«Искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?! Поддерживаю его родителей! Яна и Женя молодцы, правда на их стороне!!» — подытожила она.