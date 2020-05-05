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«Принц-обаяшка»: Виктория Лопырева запечатлела подросшего сына в алых шортах и майке

Модель отмечает день рождения своего наследника в Дубае.

«Принц-обаяшка»: Виктория Лопырева запечатлела подросшего сына в алых шортах и майке
Виктория Лопырева. фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева еще в феврале уехала из России. Сначала она занималась подготовкой к фестивалю «Матрешка», но в итоге задержалась в Дубае, чтобы отдохнуть. В жаркой стране модель решила переждать пандемию коронавируса. Вместе с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марком Лео около месяца она не покидала свою апартаменты. Блондинка лишь занималась спортом на террасе и любовалась видом на море.

Но в мае ограничения в ОАЭ были сняты. Теперь Лопырева каждый день гуляет с наследником. А так как пляжи закрыты, она загорает на лежаке у дома. Девушка наслаждается временем, когда может всю себя посвятить семье. 5 мая она решила отпраздновать день рождения сына. Виктория запечатлела мальчика в алых шортах, полосатой майке и солнцезащитных очках.

«Его лицо говорит само за себя…„Марку Лео сегодня исполняется 15 месяцев “- вот и все, что имеет значение!», — заявила молодая мама.

Недавно девушка показала, как Булатов общается с наследником. Она поведала, что мальчик теперь любит все бросать, поэтому во время прогулок камни то и дело летят в воду. К слову, на карантине Лопырева стала заниматься с наследником, в частости пополнять его словарный запас. Поклонники восхитились подросшим Марком. «Ну какой же хорошенький малыш», «Какой крутой», «Маленький принц обаяшка», «Озорной и счастливый», «Какой жених! Если что у нас невеста», «Боже! Какой симпатяга!», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что пока Лопырева не знает, когда вернется домой. По словам девушки, она предпочитает подождать пока общая ситуация нормализируется.

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