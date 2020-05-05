«Простые радости»: актриса «Сватов» Инна Королева развлекла сына мыльными пузырями

Актриса сериала «Сваты» Инна Королева развлекла маленького сына мыльными пузырями на карантине. Напомним, вот уже несколько месяцев поклонники нашумевшего многосерийного фильма ждут седьмого сезона. В очередной раз съемки пришлось отложить из-за пандемии. Терять времени даром Королева, исполнившая роль Марии Ковалевой, не стала и уехала на покровскую дачу, прихватив с собой маленького наследника Ванечку.

В момент, пока сын занят своими делами, Инна работает в саду. Когда же Ваня просит о внимании, Королева ему не отказывает. Так, на днях мама и сын вышли во внутренний двор, чтобы вместе пускать мыльные пузыри. На снимках, которыми актриса поделилась с подписчиками, наглядно видно, что наследник полностью поглощен гонкой за прозрачными шарами и наслаждается возможностью побыть на свежем воздухе.

«Простые радости», — написала она.

Восторженное выражение лица ребенка не могло оставить комментирующих равнодушными. «Какой у вас сладкий ребенок», — сходятся во мнениях они.