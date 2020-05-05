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Строчки от Шнурова: новый стих музыкант посвятил запрету «наливаек»

Артист боится, что место алкоголиков теперь быстро займут наркоманы.

Строчки от Шнурова: новый стих музыкант посвятил запрету «наливаек»
Сергей Шнуров. Фото: Макеев Иван / Архив "КП"

Сергей Шнуров продолжает радовать своих подписчиков в Instagram актуальными стихами собственного сочинения. Его новое творение посвящено вступлению в силу закона о запрете так называемых наливаек, или объектов общественного питания, в которых ранее можно было купить алкоголь. Теперь все заведения, площадь которых менее 20 квадратных метров, не смогут более продавать алкоголь своим посетителям.

В стихах Шнуров заметил, что хотя подобная мера может и снизит количество алкоголиков, но их место быстро займут наркоманы, а в тех самых запрещенных заведениях продолжат торговать, но уже не спиртным, а запрещенными веществами.

Законопроект был одобрен прежде всего благодаря жителям соседних зданий, которые часто жаловались на шум из питейных заведений.

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