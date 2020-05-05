Недавно ставшая матерью Ольга Зуева вызвала зависть у аудитории жизнерадостными кадрами с океана

Вот уже несколько месяцев актриса вместе с Данилой Козловским живут в Майами и воспитывают дочь.

Недавно ставшая матерью 32-летняя актриса Ольга Зуева вызвала зависть у аудитории жизнерадостным снимком с океана. Напомним, в начале марта знаменитость подарила возлюбленному – актеру и режиссеру Даниле Козловскому — дочь. Девочку назвали красивым, звучным, французским именем Ода Валентина. Сейчас мужчина и женщина проводят много времени вместе, а иногда выбираются на прогулку по береговой линии.

Так, в очередной моцион Ольга решила запечатлеть счастливый момент и поделилась на личной странице в Instagram радостным селфи на фоне вздымающихся волн. Светлым и радостным кадр делает и солнце, которое заглядывает не только в черные очки актрисы, но и практически прямо в объектив.

«Фотокарточка из изоляции», — емко подписала Ольга результат мини-фотосессии.

Стоит припомнить, что знакомство Зуевой и Козловского можно по праву назвать случайным. Влюбленные встретили друг друга благодаря доброму товарищу Данилы, который и свел их. После первой встречи актер мечтал о повторной беседе, а несколько свиданий помогли паре понять, что расставаться больше не хотят.