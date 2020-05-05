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«Я знаю, какой Саша»: вслед за Водяновой Рудковскую и ее сына поддержал Филипп Киркоров

Мать Саши Плющенко намерена судиться с изданием, разместившим материал о его «ненормальности».

«Я знаю, какой Саша»: вслед за Водяновой Рудковскую и ее сына поддержал Филипп Киркоров
ФИЛИПП КИРКОРОВ, ЯНА РУДКОВСКАЯ И ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО. ФОТО: ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА/АРХИВ "КП"

Накануне Яна Рудковская опубликовала гневное сообщение в соцсетях о том, что ее шокировала статья интернет-издания, входящего в холдинг Натальи Шкулевой, в отношении ее сына. Светская львица, воспитывающая семилетнего Сашу в браке со знаменитым фигуристом Плющенко, столкнулась, по ее словам, с «поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых считала своими друзьями». Рудковская обратилась к адвокатам, чтобы решить вопрос с правовой точки зрения.

Поддержали Рудковскую Наталья Водянова и Дима Билан. Вслед за ними выразил свое отношение к произошедшему король поп-музыки Филипп Киркоров. В его известном клипе «Цвет настроения синий», кстати, снялся Саша Плющенко вместе с мамой.

«Я знаю, какой Саша не по своим годам трудолюбивый и дисциплинированный мальчишка, поэтому и ставит РЕКОРДЫ в спорте! Но у нас же принято ОБСУЖДАТЬ именно ТЕХ, кто «выходит за рамки общепринятых стандартов». Уж я-то знаю это не понаслышке! Мудрости и терпения родителям», — написал артист.

Киркоров подчеркнул, что именно к детям звездных родителей общественность, в том числе и журналистская, проявляет повышенный интерес. И их волнует буквально все: во что одет ребенок, как себя ведет, что ест и как смотрит.

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