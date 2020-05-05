«Слава богу не онкология»: Александр Беляев поделился новостями о своем самочувствии

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев уже несколько лет борется с раком. В марте этого года мужчине вдруг резко стало хуже, пришлось даже отменить обследование, после чего он перестал выходить на контакт. К счастью, оказалось, что все не так плохо, как казалось поначалу. Изданию Starhit удалось связаться с журналистом и поинтересоваться о его самочувствии.

По словам Беляева, причиной ухудшения его состояние стало воспаление, а рак тут не при чем. Ему пришлось несколько дней провести в больнице, но сейчас с Александром все хорошо, он, как и все, находится в самоизоляции у себя дома.

«Слава богу не онкология. Мне срочно потребовалось хирургическое лечение. Нахожусь дома, доктора рекомендовали больше лежать» — сообщил ведущий прогноза погоды.

Беляев также отметил, что ему очень лестно подобное внимание поклонников и попросил всех не переживать о его здоровье. В данный момент ведущий проходит курс реабилитации у себя дома.