«В итоге я в халате»: Бородина стала «ныть», показав «счастливые» фото с отдыха

Ксения Бородина в прошлом году много путешествовала. Она побывала с мужем в США, где посетила знаменитые места съемок сериала «Санта-Барбара» и других картин. Потом она также свозила дочерей в Таиланд, побывала в Гонконге. В начале этого года телеведущая устроила романтические каникулы с мужем в Италии, а свой день рождения девушка отметила на Куршевеле. Вернувшись домой, звезда оказалась на карантине. Лишь в апреле она стала снова ездить на работу.

Теперь Ксения большую часть времени проводит в своем особняке с семьей. До недавнего времени она старалась мыслить позитивно и критиковала людей, которые выплескивают негатив в соцсетях из-за сложившейся ситуации. Но наткнувшись на снимки с отдыха, телеведущая сама впала в уныние. Она опубликовала кадры, на которых запечатлена счастливо то в купальнике, то в желтом комбинезоне.

«На этих фото столько свободы и счастья! Хочу туда, где не ждали, а то тут одни печали… Столько сидеть дома, мне, человеку, который обычно одна нога здесь, другая там, очень тяжело… И я понимаю прекрасно, как и всем тяжело…. Я сейчас могу только ныть вам в «Инстаграме», на большее я не способна!!! Хочу очень гулять, хочу путешествовать, хочу планировать др. ребенка, хочу работать с полной силой на всех своих проектах, хочу встречаться с друзьями, хочу, хочу, хочу… А в итоге я в халате, с маской на лице смотрю сериалы, и я унылое говно… хочется петь песню про петушки и больше ничего», — заявила Бородина.

Поклонники признались, что находятся в таком же состоянии. Многие оказались солидарны с телеведущей. «Ты не одна такая», Всем тяжело, остается ждать и верить«, «Ты такая красивая», «Тебе ли жаловаться», «Сил нет, это правда», «Вас денег не лишают, уже хорошо», — прокомментировали пост подписчики.