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«Невероятно сексуальна»: 41-летняя Таня Терешина показала свои прелести в кожаном БДСМ-костюме

Бывшая солистка Hi-Fi решила побаловать поклонников откровенными снимками.

«Невероятно сексуальна»: 41-летняя Таня Терешина показала свои прелести в кожаном БДСМ-костюме
Татьяна Терешина/Фото: https://www.instagram.com/p/B-xAsPQHjXX/

Бывшая солистка Hi-Fi Татьяна Терешина решила поднять боевой дух своей аудитории и предстала перед подписчиками в кожаном БДСМ-костюме. Напомним, 41-летняя исполнительница вот уже три года замужем за предпринимателем Олегом Курбатовым и воспитывает двоих детей – дочь от первого брака Арис и сына Арсения-Остапа. Семейное положение, впрочем, Таню не смущает и она на регулярной основе балует поклонников очень откровенными снимками.

Так, в этот раз Терешина решила поднять свои архивы и поделилась снимком, ради которого примерила на себя кожаный прозрачный костюм. Довершают дерзкий образ короткие розовые локоны, отдаленно напоминающие прическу Мерилин Монро.

Таня Терешина
Татьяна Терешина. Фото: https://www.instagram.com/tanya_tereshina/

«Я дала себе слово, что больше не буду фотографироваться ню для журналов и вообще постить гипер-секси фотки нынешней себя. Все. Баста! Ну, когда-то это нужно было сделать, и уж лучше задолго до того, когда это станет казаться странностью. У меня в памяти телефона и не только в телефоне их слишком много. Еще буду какое-то время радовать мужское население «Инстаграма» своим секси-архивом», — пообещала она.

Прелестные формы Терешиной без внимания не остались. «Невероятно сексуальна», «А вам точно 41?», «Вы и женщинам очень нравитесь», «Вот это пожар», «Мы протестуем против вашего решения», — категорично заявили люди.

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