«Невероятно сексуальна»: 41-летняя Таня Терешина показала свои прелести в кожаном БДСМ-костюме

Бывшая солистка Hi-Fi Татьяна Терешина решила поднять боевой дух своей аудитории и предстала перед подписчиками в кожаном БДСМ-костюме. Напомним, 41-летняя исполнительница вот уже три года замужем за предпринимателем Олегом Курбатовым и воспитывает двоих детей – дочь от первого брака Арис и сына Арсения-Остапа. Семейное положение, впрочем, Таню не смущает и она на регулярной основе балует поклонников очень откровенными снимками.

Так, в этот раз Терешина решила поднять свои архивы и поделилась снимком, ради которого примерила на себя кожаный прозрачный костюм. Довершают дерзкий образ короткие розовые локоны, отдаленно напоминающие прическу Мерилин Монро.

«Я дала себе слово, что больше не буду фотографироваться ню для журналов и вообще постить гипер-секси фотки нынешней себя. Все. Баста! Ну, когда-то это нужно было сделать, и уж лучше задолго до того, когда это станет казаться странностью. У меня в памяти телефона и не только в телефоне их слишком много. Еще буду какое-то время радовать мужское население «Инстаграма» своим секси-архивом», — пообещала она.

Прелестные формы Терешиной без внимания не остались. «Невероятно сексуальна», «А вам точно 41?», «Вы и женщинам очень нравитесь», «Вот это пожар», «Мы протестуем против вашего решения», — категорично заявили люди.