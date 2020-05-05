«Актер от природы»: 40-летний Марк Тишман поделился архивным снимком со своего первого выступления

Исполнитель поиронизировал, что вот уже более четверти века с успехом исполняет роль Балды.

40-летний Марк Тишман поделился архивным снимком со своего первого выступления. Подписчикам певец и телеведущий рассказал, что его публичная карьера началась еще со школьной скамьи в Махачкале: нередко молодой человек принимал участие в различных местных театральных постановках.

«В школе номер 8 города Махачкалы дают «Сказку о Попе и работнике его Балде» Пушкина. Я в роли Балды. С этой ролью успешно справляюсь по сей день. Уж поверьте», — поиронизировал над собой Тишман.

На старинном черно-белом снимке едва ли можно узнать Тишмана быстро. Выдает всегда жизнерадостного Марка широкая улыбка, с которой он идет по жизни. С тех пор практически не изменилась и прическа, разве что челка стала короче.

В комментариях люди поспешили высказать певцу комплименты. «Актер от природы», «Марк, вы уже с детства очаровательны и приковываете внимание», «У вас любая роль получится на высоте», — поделились мыслями они.