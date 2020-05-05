«Тетушка уже поднабрала!»: Надежда Михалкова показала, как племянники носят ее на руках

Семья Никиты Михалкова очень большая. Как известно, у режиссера две дочери — Анна и Надежда. Они продолжают актерскую династию. Даже в период самоизоляции они продолжают сниматься прямо из дома. Сестры поддерживают дружеские отношения. Они порой даже одеваются в одном стиле, не сговариваясь. На днях у Анны произошло радостное событие: ее сыновья отпраздновали день рождения. Андрею Бакову исполнилось 20 лет, а Сергею, который на год младше, — 19 лет.

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Артистка поделилась снимками с именинниками. Она любит шутить, что умеет «воспитывать монстров». На самом деле, Анна души не чает в своих сыновьях. Поздравила парней и Надежда. Она всегда дружила с племянниками и не раз ездила с ними в отпуск. Девушка опубликовала забавное видео с наследниками. На кадрах младшая дочь Михалкова предстала в юбке макси зеленого цвета и объемном джемпере. А Андрей и Сергей пытаются поднять тетю на руки и покачать, но в итоге все начинают заливаться смехом.

«Дорогие мои племянники! Когда было сделано это видео, мы и не предполагали , что нам так долго еще надо будет сидеть дома… Я желаю вам, чтобы вы поднакачались, а то тетушка уже за это время поднабрала! Сережа и Андрюша, вы очень крутые, вы мои друзья и друзья моих детей! С днем рождения! Пошла поем и выпью за ваше здоровья, а вы идите — отжиматься, ну или маму поднимайте, кто знает — когда встретимся», — написала Надежда.

«Надя! Я ржу!» — отреагировала на ролик Анна. Поклонники присоединились к поздравлениям и восхитились дружной семьей.

«Какие мальчики красивые и воспитание прелесть — маме их овация просто», «Как мне нравится вся ваша семья!!! Будьте счастливы, Михалковы», «Классные пацаны», — прокомментировали пост подписчики.