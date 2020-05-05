«Вот это фигура!»: Водонаева показала сочную формы в бикини на фото 18-летней давности

Алена Водонаева всегда любила эпатировать публику. Девушка обладает подтянутой фигурой и пышным бюстом, поэтому любит носить наряды, подчеркивающие ее достоинства. Бывшая участница «Дома-2» не боится выглядеть вульгарно или осуждений посторонних людей. Сама она не раз критиковала женщин с лишним весом. Девушка уверена, что так запускать себя нельзя. В соцсети она часто публикует откровенные фото.

А накануне Водонаева решила опубликовать архивные кадры, сделанные в Геленджике. Она призналась, что тогда ей было 19 лет. Знаменитость предстала в мокром бикини, которое подчеркнуло ее пресс, длинные ноги и пышную грудь. При этом она позировала в фонтане, куда забралась с подругой. Для сравнения Алена опубликовала фото Ирины Шейк в молодости, которая тоже отдыхала в Геленджике. Знаменитая супермодель уже тогда была стройной и не боялась оголять живот.

«Эстафету «Геленджик нулевые» от Ирины Шейк приняли и продолжаем. Кто следующий? Лето 2001. Родители нам с подругой тогда сказали, если хорошо окончите первый курс — полетите отдыхать одни. Это наши первые каникулы без родительского контроля», — поделилась Алена.

Поклонники с трудом поверили, что в 19 лет можно обладать такой сочной фигурой. Многие одарили девушку комплиментами. «Представляю, как слюни текли у мужиков от тебя, Ален», «Не хуже Шейк», «Что за шикарная девушка в желтом купальнике? Какая богиня», «Вот это фигура!», «Жгучая вы какая!» — прокомментировали пост подписчики. Некоторые все-же перепутали Водонаеву с Шейк.