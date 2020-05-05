«Вот это масштаб!»: Лолита в макияже и огромных серьгах отправилась выносить мусор

Мемы про самоизоляцию и девушек становятся реальностью – теперь макияж, укладку и наряды модницам приходится выгуливать только в ближайший магазин или до контейнера с мусором. Певица Лолита Милявская посмеялась над этой тенденцией и обыграла ее по-своему.

Огромные серьги она решила «выгулять» по дороге к свалке. Певица нанесла легкий макияж, и, вооружившись пакетом с мусором, записала видео в Instagram.

«Это когда любимый дарит то, что тебе понравилось, а до карантина ты не могла это надеть. Зато сейчас с мешком мусора это выглядит просто огненно! Пошла выносить мусор, буду показывать это мусорному контейнеру», — сообщила артистка.

Подписчики оценили чувство юмора любимой артистки. Они согласились, что теперь вынести мусор – это целое событие. Нашлось место и для комплиментов.

«Ого, вот это масштаб!», «Красавица», «Какая Вы позитивная!», «Шедеврально, пойду тоже принаряжусь и к контейнеру, летящей походкой!», «Шикарная», «Какая же Лолита озорная и красивая. Без макияжа очень молодое личико», — написали люди.

Милявская в последнее время пребывает в приподнятом настроении. Дело в том, что она, наконец, избавилась от уз Гименея с пятым мужем, тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс длился около года и потрепал ей нервы.