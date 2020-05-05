«Завтрак по расписанию»: Рудковская продемонстрировала подписчикам свой шикарный стол

Продюсер продолжает сражение с журналистами за честь своего сына.

Яна Рудковская продолжает радовать своих подписчиков в Instagram видами идеального завтрака. Во вторник, 5 мая, продюсер решила создать необычное сочетание старины и современного мира. Вазы для прекрасных фиолетовых цветов оказались вполне обычными, но перед ними разместились по-настоящему древние артефакты, практически из золота. Как объяснила сама Рудковская, подобная смесь не портит общий вид, а только украшает его.

«Война войной, а завтрак по расписанию! Цвет настроения — фиолетовый», — объяснила Яна.

Как объяснила Рудковская, она продолжает активно работать с адвокатами, чтобы решить неприятную проблему, возникшую из-за статьи о ее сыне.