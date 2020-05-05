«Очень красивая!»: Варнава в эффектном шелковом халате сделала домашнее селфи

Екатерина Варнава порадовала своих подписчиков свежим селфи, сделанным в домашней обстановке.

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Звезда Comedy Woman примерила эффектный шелковый халат небесно-голубого цвета, оставив на голове повязку для сна. Слегка небрежные локоны и легкий чуть заметный дневной макияж завершили образ. На руках у артистки оказалась милая собачка, которая преданно смотрела в глаза своей хозяйке. Многие заметили, что песик чем-то похож на Екатерину.

«Очень красивая собака под цвет волос», «Обычно хозяева выбирают собак, похожих на себя», «Здорово, Вам собачка очень к лицу», — можно увидеть в комментариях Instagram Варнавы. «Катенька, какая Вы прекрасная девочка», «Очень красивая, роскошная», «Хорошенькая», «Очень нежная фотография», — не забыли фолловеры и про хозяйку собачки.

Кстати, селфи актриса сделала не просто так. Она дала дельный совет людям в самоизоляции, чтобы поднять себе настроение. Звезда рекомендовала усаживать напротив себя близкого человека и улыбаться ему две минуты. Эта методика, утверждает любимица публики, помогает не забыть, что ты кому-то нужен. Одиноким людям это можно делать с помощью интернет-коммуникаций.