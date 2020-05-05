«Какая красивая!»: Нетребко показала себя с другим цветом волос

Несколько последних лет звезда оперы Анна Нетребко выбирает свой естественный оттенок волос, подходящий ей по цветотипу, и является брюнеткой. Но так было не всегда – некоторое время певица носила блонд. Артистка решила вспомнить те далекие годы и поделилась архивным видео с подписчиками в Instagram.

На кадрах у Нетребко длинные белокурые волосы. Макияж соответствует классическому образу блондинки – алые губы и яркие глаза. Многие подписчики поспешили оценить ее внешность.

«Нежнее и моложе выглядите, но и с темными волосами тоже эффектны и очень привлекательны… просто вам подходит любой цвет волос», «Как приятно на Вас смотреть. Вы восхитительны!», «Блонд тоже супер Анне!», «Анна, блонд Вам, безусловно, идет! Впрочем, как говорит моя мама, красивому человеку все идет», «Вам очень идет этот цвет волос!», «Какая красивая! Восторг всегда», — выразили свое мнение поклонники.

Отметим, что в самоизоляции Нетребко чаще, чем обычно делится с фолловерами своими фотографиями. Не так давно она запечатлела себя на прогулке по улицам весенней Вены. Кроме того, регулярно оперная дива показывает, какими блюдами радует свою семью, и даже публикует рецепты, по которым готовит.