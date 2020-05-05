«Важно находиться в хорошем настроении»: Ирина Салтыкова рассказала, как сохраняет красоту

Певица и актриса Ирина Салтыкова прославилась на постсоветском пространстве не только своими хитами «Серые глаза» и «Голубые глазки» и ролями в фильмах «Брат-2», Русский спецназ», но и кукольной внешностью и идеальной фигурой. В начале 2000-х ее карьера пошла на спад, и звезда посвятила себя воспитанию дочери от музыканта Виктора Салтыкова. Но эффектной блондинкой Ирина осталась не только в сердцах поклонников – певице удается выглядеть молодой и в 50 с хвостиком: 5 мая звезда отмечает 54 года, но в это трудно поверить.

Ирина и ее 32-летняя дочь Алиса рядом выглядят как две сестры. Портал Teleprogramma.pro поспешил узнать, в чем же секрет ее молодости. Звезда удивила тем, что никаких «уколов красоты» не делала никогда. Все дело – в наследственности.

«Мне повезло с генетикой. А во-вторых, мне кажется, для того, чтобы хорошо выглядеть, очень важно находиться в хорошем настроении!» — отметила Салтыкова.

Что касается спорта, то в жизни Ирины он присутствует в виде зарядки. Причем, отмечает звезда, достаточно нерегулярной. А еще артистка никогда не сидела ни на каких диетах и ест все, что захочет.