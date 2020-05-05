В разгар эпидемии: певица Sia выпустила новую песню

Все средства, вырученные от композиции Saved my life, отправятся на борьбу с коронавирусом.

Всемирно известная певица Sia (Сия Кейт Изобель Ферлер) не теряет время в самоизоляции. Звезда выпустила новую композицию под названием Saved my life, а авторами нового потенциального хита также стали певица Дуа Липа и продюсер Грегом Керстин.

Как сообщает издание NME, премьера состоялась на YouTube-канале организации Americares, которая занимается благотворительностью и помогает людям, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Судя по сведениям журналистов, композиция была создана не просто так и все доходы будут переданы вышеупомянутому фонду.

Напомним, в конце февраля Sia заявила, что готовит к выходу сразу два новых альбома. Но ее поклонникам придется подождать, ведь прежде всего звезда хочет создать свой собственный мюзикл.