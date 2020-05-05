«Боюсь спугнуть»: Валерия застала супруга за зарядкой

В самоизоляции каждый в звездной семье Иосифа Пригожина и Валерии занимается своим делом – продюсер работает над новыми проектами, а певица регулярно занимается спортом. Не так давно она показала, как проходят ее тренировки – муж чуть не сорвал ей занятие.

На этот раз Валерия удивилась новому занятию мужа и поспешила удивить своих подписчиков в Instagram. Она опубликовала видео, на котором ее супруг усердно качает пресс.

«Смотрите, что я увидела. Я боюсь спугнуть птицу счастья. Я должна зафиксировать этот момент, потому что он может никогда не повториться», — озвучила съемку артистка.

Певица сняла супруга со всех сторон – она была сильно удивлена тому, что Иосиф занимается. Подписчики тут же отреагировали на увиденное.

«Респект семье! Валерия — пример для подражания всем и даже Иосифу», «Молодец. Спорт — это железная воля и годы усиленной тренировки от Валерии — результат на лицо», «Не отстает от Валерии, молодец», «Молодец. Самое трудное начать», «Браво, Иосиф», — поддержали фолловеры.

Напомним, этой весной звездная пара отметила 17-летие со дня знакомства. Время, по словам Валерии, пролетело очень стремительно, но в их чувствах друг к другу ничего не изменилось — они все так же любят друг друга. Секрет в том, что им вместе никогда не скучно и они много смеются.