«Какая модная!»: актриса Горбачева показала себя в юности

Звезда театра и кино, по замечаниям многих поклонников в Сети, выглядит на фото стильно.

Период самоизоляции для многих звезд стал не только возможностью окунуться в семью и быт с головой, но и разобрать фото- и видеоархивы. Уже многие отечественные знаменитости поделились с поклонниками в Сети самыми разными воспоминаниями, и актриса Ирина Горбачева решила не отставать от коллег.

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Звезда фильмов «Аритмия», «Я худею», «Громкая связь» в своем микроблоге в Instagram показала себя в подростковом возрасте. Нынешняя любительница экстремально коротких стрижек в детстве носила длинные вьющиеся волосы. На фото, которым поделилась Горбачева, она предстала в широких спортивных штанах и футболке, на ногах – сандалии.

Многие поклонники восхитились увиденным. Они стали обсуждать не только образ актрисы, но и перебирать варианты, на кого звезда была похожа в детстве:

«Какая прикольная! Модная!», «Боже, штаны это был «тяжелый люкс» тогда», «Спортивки такие были моей мечтой», «О да! Эти спортивки», «Вы здесь похожи на героиню Stranger things!», «Чем-то напоминаете Лив Тайлер», «Вы очень похожи с Милли Бобби Браун, героиней сериала «Очень странные дела», «Стильно, модно, молодежно. Сил нет, как сильно модно», — написали некоторые подписчики.

Кстати, Горбачева любит эпатировать публику. К Ивану Урганту по его вечернее шоу актриса пришла в образе мексиканца – в национальном пончо и шляпе, чем невероятно удивила телеведущего.