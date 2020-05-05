«Мои родные»: сестра Жанны Фриске обнародовала кадры домашнего праздника

Наталья, сестра Жанны Фриске, опубликовала в Сети кадры с прошедшего дня рождения мамы Ольги Владимировны Копыловой. Женщине исполнилось 69 лет.

«Мои родные, с таким удовольствием смотрю на вас, как вы улыбаетесь. Спасибо за то, что вы у меня есть», — подписала видео сестра Жанны Фриске.

На видео семья и близкие Фриске вначале празднуют за щедро накрытым семейным столом, а потом перебираются во двор. Здесь папа Натальи и Жанны Владимир Борисович исполнил песню и закружил в танце свою супругу. Их глаза просто светятся от счастья.

Напомним, родственники Жанны до сих пор не могут наладить отношения с бывшим зятем Дмитрием Шепелевым, который, по их словам, не дает им видеться с внуком Платоном. Сам же телеведущий утверждает, что суд определил специально для бабушки и дедушки часы свиданий с мальчиком, однако они игнорируют их сами.