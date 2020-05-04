«Вот это ножки у Аллы»: Лиза Галкина в джинсах скинни станцевала под живое пение Пугачевой

Вот уже больше месяца Максим Галкин и Алла Пугачева не покидают свой замок в деревне Грязь. Артисты самоизолировались вместе с наследниками Лизой и Гарри. Несмотря на то что они находятся дома, апрель стал для звездной семьи очень насыщенным. Они отпраздновали день рождения Примадонны. Певица получила подарки от детей и блеснула в шифоновом платье. Позже двойняшки были заняты тем, что красили яйца и пекли куличи для Пасхи.

А накануне Галкин решил показать, как его семья отрывается на карантине. Он запечатлел танцы шестилетней Лизы. Девочка в джинсах скинни и джемпере с принтом прыгала и делала ритмичные движения под живое пение мамы. За диджейским пультом стоял Гарри. Он тоже пританцовывал в наушниках. А на диване расположилась Пугачева. Она предстала в мини-платье синего цвета. На танцпол вышел даже домашний питомец артистки — собачка Люси.

«С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит», — поделился Максим.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Одни отметили модный наряд Лизы, другие восхитились вокалом Примадонны. «Круто получилось», «Шикарный хит», «У вас весело», «Вот это ножки у Аллы», «Какие классные», «Лиза оторва», «И не понять, кто моднее — мама или дочка», «Прекрасные семейные вечера», — прокомментировали пост подписчики.