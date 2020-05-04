«Ни с кем меня не знакомит»: Марина Зудина призналась, что сын скрывает от нее личную жизнь

54-летняя актриса Марина Зудина призналась, что 24-летний сын Олега Табакова скрывает от нее личную жизнь. Благодаря эффектной внешности Павел никогда не остается без внимания противоположного пола: раньше юноша регулярно знакомил своих девушек с мамой. Позже все отношения подходили к логическому концу, и юноша понял: привести избранницу к родительнице нужно тогда, когда будешь уверен, что отношения сохранятся на всю жизнь.

На странице театра мужа Марина подметила, что самое главное для нее – счастье сына. Поэтому в личную жизнь Паши она не вмешивается. Зудина уверена: когда настанет момент, она точно обо всем узнает.

«Сейчас он ни с кем меня не знакомит. Для меня главное, чтобы ему было хорошо. Речь же не идет о женитьбе и о рождении детей. Нравилась мне его девушка или не нравилась, я никогда не вмешивалась в его отношения», — озвучила свои мысли она.

Подметила актриса также и тот факт, что не боится за душевное спокойствие Павла. Зудина подчеркнула: каждый человек должен набить свои шишки, иначе этот опыт не будет ценен.