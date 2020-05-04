Филипп Киркоров сдал тест на коронавирус вместе с детьми после вечеринки в честь 53-летия

На днях король российской эстрады устроил праздник у себя дома, на который позвал гостей. Чтобы обезопасить себя и родных, певец вызвал медиков.

Филипп Киркоров еще год назад отдыхал в Израиле, а также болел за Россию на «Евровидении», а теперь коротает дни дома в самоизоляции. Однако артист не мог не отметить свой день рождения. 30 апреля ему исполнилось 53 года, поэтому он устроил домашнюю вечеринку. Несмотря на то что в период карантина принимать гостей не рекомендуется, поздравить певца пришли крестный его детей Андрея Малахов, а также Ани Лорак с дочкой Софией.

Сначала Киркоров хотел скрыть личности гостей, но в итоге они засветились на кадрах с вечеринки. Также праздновали с королем российской эстрады его отец Бедрос и помощница Люся. Несмотря на то, что артист старается всегда носить маску, когда покидает дом, а его дети учатся дистанционно, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем, после шумного празднества певец вызвал домой медиков и всю семью проверил на коронавирус.

Первым сдал анализ сам Филипп Бедросович, потом Мартин и Алла-Виктория. Следом медики взяли материал для теста у отца звезды и помощницы. «Главное, чтобы результат был хороший», — отметил артист. На этот раз он не стал наряжаться, а предстал в халате и без укладки.

Поклонники отметили, что певец поступил правильно, заботясь о здоровье родных. Напомним, что только за 4 мая в России зафиксировано 10581 новый случай коронавируса, около половины из них выявлено в Москве. Режим самоизоляции был продлен до 11 мая включительно.