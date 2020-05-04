«Теперь я волонтер»: Давид Манукян помог пенсионерке донести до дома продукты

Эпидемия коронавируса — это сложное время для многих жителей России. И максимально приятно видеть, как звезды шоу-бизнеса не просто отсиживаются в квартирах, но и стараются помогать простым смертным. Блогер Давид Манукян выложил достойный примера пост в своем официальном аккаунте в Instagram.

«93 года сложной жизни… Лидия Ивановна прошла Великую Отечественную Войну, потеряла мужа и дочь. Осталась совсем одна, без сил, даже продукты донести не могла, пришлось нарушить дистанцию и помочь. Теперь я волонтер… помогаю, чем могу», — написал мужчина под своим постом.

Надеемся, что все же Манукян помог бабушке чуть больше, чем просто донес продукты. Многие из подписчиков блогера оценили его поступок, в том числе и его возлюбленная, Ольга Бузова.