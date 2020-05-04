«Лукавый взгляд у принцесски»: муж Нюши сделал нежное фото с годовалой дочкой на прогулке

Нюша в этом году отметит 30-летие. Певица взрослела на глазах поклонников. В 2009 году она выпустила хит «Вою на Луну», а спустя восемь лет девушка вышла замуж. Некоторые фанаты держали кулачки, чтобы певица сыграла свадьбу с Егором Кридом, но девушка выбрала Игоря Сивова, который на 10 лет ее старше и уже был в браке. От первой жены у общественного деятеля подрастают два сына. А в ноябре 2018 года артистка также подарила избраннику ребенка — дочь Симбу.

Как и большинство звезд, Нюша коротает дни в самоизоляции. Она давно переехала в загородный дом, где спокойно помещается вся ее семья. Девушка подружилась с наследниками своего мужа, поэтому мальчики часто гостят у отца. Они также заботятся о своей маленькой сестренке. На днях Сивов поделился снимками с прогулки. Сначала он показал, как играет с подросшими сыновьями.

На других фото возлюбленный певицы померился взглядами с годовалой дочкой, которая предстала в ярком розовом пуховике. Симба заметно подросла. В кадре она улыбается, наблюдая за отцом. Сам Сивов признался, что в самоизоляции фильмы помогают ему отвлечься. Он сделала подборку картин, которые можно посмотреть с детьми. К слову, избранник Нюши, благодаря своему опыту, даже готовить на кухне может с ребенком на руках.

Поклонники восхитились трогательными фото. Многие считают Игоря примерным отцом. «Мимишество», «Какое милое фото, какая у вас серьезная барышня», «Какая у вас красивая дочка. Она очень сильно похожа на вас», «Симба так похожа на папу», «Какой лукавый взгляд у принцесски!» — прокомментировали пост подписчики.