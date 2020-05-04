Очередной клип группы Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров

Теперь у коллектива уже 4 видеоролика с подобным рекордом.

Хотя группа Little Big так и не попала на музыкальный конкурс «Евровидение» из-за коронавируса, клипы коллектива продолжают бить рекорды. Видеоролик на композицию Go Bananas собрал более 100 миллионов просмотров на видеосервисе YouTube. Песне понадобилось менее шести месяцев, чтобы стать безусловным хитом.

Напомним, это уже четвертый по счету клип коллектива, который преодолел отметку в 100 миллионов просмотров. В данный момент личный список рекордов Little Big выглядит так:

Skibidi — 400 миллионов просмотров;

Faradenza — 226 миллионов просмотров;

I’m OK — 110 миллионов просмотров.

Надеемся, что и другие видеоролики группы вскоре преодолеют заветную планку.