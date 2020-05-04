«У нас 8 зубов»: Екатерина Архарова показала подросшего сына на прогулке

Екатерина Архарова меньше года прожила в браке с Маратом Башаровым. Но затем брак закончился со скандалом. К слову, с новой женой Елизаветой Шевырковой артист тоже развелся через некоторое время. Тем временем бывшая избранница звезды обрела счастье. Архарова вышла замуж за бизнесмена Артем Илясова в 2018 году, а спустя год родила сына Даниила.

Племянница актера Эммануила Виторгана не скрывает, что ребенок сделал ее жизнь еще более насыщенной и яркой. Пока она скрывает лицо наследника. Однако актриса успела свозить его на море. Теперь же супруги коротают время в самоизоляции, но иногда гуляют с сыном. Накануне Екатерина показала подросшего наследника. Она запечатлела его в коляске во время прогулки. Малыш, облаченный в джинсы и куртку голубого цвета, сладко спал.

«Наше счастье! Так люблю его, что иногда хочется съесть со всеми потрохами! Страшно представить, как быстро летит время. Только вчера ходила беременная, а сегодня нам уже 8 с половиной месяцев, у нас 8 зубов и вытянулись мы до 73 см…» — рассказала 45-летняя мама.

Также она поведала, что ее сын делает попытки встать на ножки. Поклонники восхитились нежным фото. Многим не терпится познакомиться с малышом. «Катенька, он у вас богатырь!», «Какое уже большое счастье», «Катюшечка, миленькая. Как я рада за вас. Это такое счастье!» — прокомментировали пост подписчики.