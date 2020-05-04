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«Воистину счастливый человек»: отметивший 43-летие муж Анны Нетребко показал себя в детстве

Юсиф Эйвазов на правах недавнего именинника пожелал, чтобы коронавирус быстрее исчез с нашей планеты.

«Воистину счастливый человек»: отметивший 43-летие муж Анны Нетребко показал себя в детстве
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко/Фото: https://www.instagram.com/p/B79KZWFJ0QD/

Недавно отметивший 43-летие супруг Анны Нетребко показал себя в детстве. За минувшие выходные Юсиф Эйвазов получил не один десяток трогательных поздравлений от публичных людей. Так, Филипп Киркоров окрестил оперного исполнителя братом-близнецом, Николай Басков по достоинству оценил талант коллеги по сцене и не забыл отвесить благородный комплимент Анне Нетребко.

В понедельник же Юсиф поспешил поблагодарить всех еще раз, а заодно и обнародовал детский снимок с собой. Герою черно-белого кадра на вид едва можно дать более шести лет: судя по всему, в те годы мальчик мечтал о карьере военного – уж больно ему идет солдатская пилотка и фирменный военный жест.

Юсиф Эйвазов в детстве
Юсиф Эйвазов в детстве. Фото: nstagram.com/yusif_eyvazov_official/

«Я воистину счастливый человек! Мы живем в очень странное время, нас разлучили с вами, со сценой, нашей работой и важной частью нашей жизни… Пусть это все вернется как можно скорее, и мы вернемся к вам, а вы — к нам на выступления, по котором мы все дико соскучились! Будьте здоровы, счастливы, и пусть с весенним теплом придет и счастье», — пожелал он на правах именинника.

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