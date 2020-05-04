Обаятельный злодей из «Великолепного века» Озан Гювен женится во второй раз

Сыгравший обаятельного злодея 44-летний Озан Гювен собрался жениться во второй раз. Как стало известно турецким СМИ, новой избранницей популярного актера стала редактор местного издания по имени Дени Булутсуз. Напомним, ранее Озан уже был единожды женат на кинорежиссере Тюркан Дерья – пара воспитывает общего сына Али Атеша. Брак распался в 2010 году.

О знакомстве Гювена и Булутсуз известно не так уж и много. Перед тем, как подать соответствующее заявление, актер и журналистка общались всего несколько недель. Практически Практически сразу Озан понял, что Дени – та самая девушка, которую он так давно искал. Торжество планируется провести в самые ближайшие месяцы, когда в мире стихнет пандемия коронавируса.

Турецкий журнал Snob со ссылкой на самого Гювена подмечает, что актер впервые за долгое время вновь испытал «безоблачную радость доверия». Кроме того, ему очень нравится кулинарный талант Дени. Задумывается пара и о детях – по уверениям влюбленных, малыши обязательно должны появиться у моря.

Напомним, зрителям Озан Гювен запомнился благодаря роли Рустема-Паши. Поклонники сериала единогласно признаются, что за считанное время успели всерьез возненавидеть персонажа, что наглядно свидетельствует о качестве проделанной Гювеном работы. Напомним, долгое время Гювену приписывали роман с коллегой по сериалу Мерьем Узерли. Немка сей факт не отрицала, но лишь недавно призналась — с Озаном они просто друзья.