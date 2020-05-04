«Ну какие красивые девочки»: 57-летняя Валюшкина кардинально сменила имидж вместе с дочкой

Елена Валюшкина играет в театре и снимается к кино. В свои 57 лет она может похвастаться моложавым видом и неиссякаемой энергией. Одной из последних работ звезды стал роль в сериале «ИП Пирогова». В кино она играет смелых и сильных женщин. В обычной жизни артистка тоже не боится экспериментов. Недавно она приняла участие в челлендже, сделав себе платье из оделяла. А теперь советская актриса неожиданно сменила имидж.

Валюшкина коротает время в самоизоляции со своей дочкой Марией. Девочка-подросток, как оказалось, не боится выделяться. Находясь в четырех стенах, мать и дочь решили преобразиться. Актриса неожиданно покрасила волосы в темный цвет и сделала фиолетовые пряди. А вот ее наследница полностью покрасила волосы в необычный цвет. Они также сделали броский макияж, чтобы подчеркнуть свое преображение.

«Цвет настроения — какую краску нашли. Makeup-Мария. В планочке постояла. Два раза. Пока по минуте. Да, и гроза гремела. В начале мая. Слышали?!» — написала Елена.

Многие пришли в восторг от такой кардинальной смены имиджа. «Да! И я хочу!» — заявила Ксения Лаврова-Глинка. «Ну какие красивые девочки, я не могу!» — присоединилась Екатерина Вуличенко. Поклонники тоже не поскупились на комплименты.

«Маше очень идет цвет», «Какие ж вы классные, девочки!», «Креативно», «Дочка очень на вас похожа», «Ох, девчонки хороши», — прокомментировали пост подписчики.