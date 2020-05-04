«Долма мне нравится и хаш»: Михаил Галустян рассказал о своей любимой еде

Юморист Михаил Галустян заявил, что есть определенные блюда, которые ему очень сильно нравятся. По его словам, сейчас он уже не может позволить себе есть все, что хочет. Артист старается соблюдать диету.

«Долма мне нравится и хаш — это такое армянское блюдо типа густого наваристого супа. Кавказская еда очень калорийная. Я сейчас на правильном питании, ем специально приготовленную полезную еду». Михаил Галустян

Как сказал артист, он старается не употреблять много соли с пищей. Ограничивает себя в сладостях. При этом он отметил, что несоленая еда только в первые недели кажется невкусной. Потом к ней привыкаешь. Как сказал артист, он порой, когда совсем невмоготу, добавляет в пресные блюда аджики.

Высказался Галустян и о своей мечте. Оказывается, он хочет сыграть роль в боевике, потому что его кумир с детства — актер Джеки Чан. Он без ума от фильмов с драками и стрельбой. Как сказал Галустян, в будущем он обязательно получит роль в боевике и осуществит свою давнюю мечту, сообщает «АиФ».