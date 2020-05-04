«Сорян, Вась»: Самойлова окончательно разрушила надежды Джигана на сохранение семьи

Оксана Самойлова окончательно уничтожила надежды Джигана на воссоединение с ней. Напомним, в воскресенье, 3 мая, стало известно, что многодетная модель решилась-таки и подала заявление на развод. Документ был зафиксирован в базе 20 апреля – за 7 дней до празднования дня рождения. Тогда наблюдающие за жизнью супругов намекали – бумагу забрать никогда не поздно, главное, чтобы Оксана дала Устименко еще один шанс.

В понедельник, 4 мая, Денис решил доказать, что достоин прощения. Сначала рэпер публично признался в любви дочерям (каждой по отдельности), а затем заявил, что не намерен отдавать и Оксану.

«Я не отпущу тебя никуда!» — написал он и приложил снимок, на котором музыкант и супруга выглядят счастливыми и влюбленными.

Однако, Самойлова поспешила внести свои коррективы и намекнула, что прощать и возвращаться к Вайнштейну она не намерена.

«Сорян, Вась», — ответила она в комментариях под фотографией с отсылкой на публичную реплику Джигана несколько недель назад.

Поклонники вновь разошлись во мнениях. Другие уверены, что Оксана теперь никогда не примет Джигана назад и вполне отчетливо дала это понять. Вторые считают, что подобным образом супруги зарабатывают, а когда все утихнет, сойдутся. Третьи просят Самойлову одуматься и дать мужу шанс.