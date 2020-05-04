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«Дачи у меня нет, я у себя в квартире»: Диана Гурцкая дома пережидает пандемию

Как отметила исполнительница, она очень редко выходит сейчас на улицу.

«Дачи у меня нет, я у себя в квартире»: Диана Гурцкая дома пережидает пандемию
Гурцкая старается не выходить из дома/http://globallookpress.com/

Певица Диана Гурцкая заявила, что из-за пандемии коронавируса старается в эти непростые времена, как можно реже выходить из дома. Как отметила звезда, она находится в столице, а не за городом, как многие другие знаменитости, у которых есть шикарные коттеджи.

«Дачи у меня нет, я у себя в квартире. Жаль, конечно, погода прекрасная, хочется почувствовать солнце. Но с другой стороны, не дай бог, заболеть. Лучше дома переждать».

Диана Гурцкая

Как сказала исполнительница, определенный страх по поводу пандемии она испытывает, но в панику впадать не собирается. Как считает звезда, не за горами те времена, когда все люди смогут спокойно слушать пение птиц и греться на солнышке. Певица благодарна всем врачам, которые в это непростое время работают практически в круглосуточном режиме.

Кстати, супруг Гурцкой Петр Кучеренко каждый день ездит на работу. С женой он старается пересекаться, как можно реже. Не так давно у мужа исполнительницы был день рождения. Перед тем, как прийти домой мужчина сдал тест на коронавирус. Он не хочет подвергать родных даже малейшей опасности, сообщает «МК».

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