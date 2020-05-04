«Идеальная женщина»: Орбакайте в бирюзовом платье макси поздравила Андрейченко

Кристина Орбакайте уже больше месяца находится в самоизоляции. Певица коротает дни с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Она без стеснения позирует без макияжа, а на праздники наряжается в красивые платья. На днях артистка продемонстрировала, как занимается спортом. Даже в четырех стенах 48-летняя дочь Аллы Пугачевой следит за своей фигурой. А на днях она предстала в женственном образе.

3 мая свой день рождения праздновала Наталья Андрейченко. Исполнительница роли Мэри Поппинс не так давно побывала в России, но потом снова уехала в Мексику. Именно там артистка отметила 64-летие. Орбакайте записала для коллеги видеопоздравление. Она позировала в домашней обстановке в бирюзовом платье макси с глубоким декольте. Певица сделала укладку и неброский макияж, подчеркнувший ее природную красоту.

«Наташа, дорогая, наша любимая актриса! Разные характеры, разные роли, незабываемые! Я от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Я уверена, что у тебя еще много недосказанного, столько разных планов, которые ты вынашиваешь, которыми ты живешь, горишь. Потому что ты всегда горишь! Ты энергичная, молодая, потрясающая женщина! Я тебя очень люблю! С днем рождения! Будь счастлива!» — высказалась Орбакайте.

Андрейченко поблагодарила звезду за теплые слова. Поклонники присоединились к поздравлению, а многие также отметили красоту Кристины. «Идеальная женщина», «Поздравляю от души!», «А Кристина красавица», «Вы лучшая актриса», — прокомментировали пост подписчики.