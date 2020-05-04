Алексей Ягудин в платье Татьяны Тотьмяниной станцевал на бильярдном столе с розовой ленточкой

Олимпийский чемпион не отстает от своего коллеги Евгения Плющенко, делясь в соцсети смешными видеозаписями.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram опубликовал очередной смешной ролик, рассказывающий о жизни его семьи на самоизоляции. На кадрах можно увидеть, как сначала на бильярдном столе танцует его младшая дочь Мишель.

Затем на кадрах появляется сам Ягудин. Причем он надел платье своей супруги олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной. В руках у фигуриста можно заметить розовую ленточку.

«Концерт! Мишель Ягудина и Алексей Ягудин. Ровно Большой театр, как минимум. Подскажите, мне с розовой ленточкой продолжать работать? Или цвет все-таки поменять?» Алексей Ягудин

Отметим, что Ягудин словно заочно соревнуется со своим коллегой двукратным олимпийскими чемпионом Евгением Плющенко. Тот также вместе со своей супругой продюсером Яной Рудковской регулярно выкладывает смешные ролики из жизни на самоизоляции.