«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Алексей Ягудин в платье Татьяны Тотьмяниной станцевал на бильярдном столе с розовой ленточкой

Олимпийский чемпион не отстает от своего коллеги Евгения Плющенко, делясь в соцсети смешными видеозаписями.

Алексей Ягудин в платье Татьяны Тотьмяниной станцевал на бильярдном столе с розовой ленточкой
Ягудин выкладывает смешные ролики из жизни на самоизоляции/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в Instagram опубликовал очередной смешной ролик, рассказывающий о жизни его семьи на самоизоляции. На кадрах можно увидеть, как сначала на бильярдном столе танцует его младшая дочь Мишель.

Затем на кадрах появляется сам Ягудин. Причем он надел платье своей супруги олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной. В руках у фигуриста можно заметить розовую ленточку.

«Концерт! Мишель Ягудина и Алексей Ягудин. Ровно Большой театр, как минимум. Подскажите, мне с розовой ленточкой продолжать работать? Или цвет все-таки поменять?»

Алексей Ягудин

Отметим, что Ягудин словно заочно соревнуется со своим коллегой двукратным олимпийскими чемпионом Евгением Плющенко. Тот также вместе со своей супругой продюсером Яной Рудковской регулярно выкладывает смешные ролики из жизни на самоизоляции.

Тэги

Алексей ЯгудинАлексей Ягудин последние новостиЕвгений ПлющенкоМишель ЯгудинаНовости googleсмешное видеоТатьяна Тотьмянинафигурное катание
Loading...