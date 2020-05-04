«У меня был период, когда я совсем себя не любила»: в Сеть попал снимок юной Аллы Пугачевой

На фанатской страничке в Instagram Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился красивый снимок исполнительницы из далекой юности. На фотографии звезде примерно 20-25 лет. Под кадром приведена цитата, которую ранее изрекла Примадонна и которая сразу же стала крылатой.

«Люди иногда считают меня высокомерной, не понимают, что все это — от застенчивости. У меня были периоды, когда я совсем себя не любила. Потом поняла: когда ты себя любишь, тогда и тебя любят. Я вообще заряжаюсь от любви — к себе, к мужчинам, к Кристине, к внукам, к зрителям». Алла Пугачева

Под фотографией фанаты Аллы Борисовны буквально взорвались восторженными словами, адресованными своей любимой певице.

«Алла Борисовна — вы просто супер. Никогда не надо оглядываться назад. Это ведь уже было, а жизнь диктует новые правила. Так будем радоваться новому», «Дорогая Алла Борисовна. Какая же ты красавица, какая талантливая, такой второй нет, мы тебя любим, живите долго», «Любимая! Самая на свете любимая! Очень красивая!» «Только у прекрасного человека все прекрасно и мысли, и душа, и он сам, и его семья», — заметили пользователи.