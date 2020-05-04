Сергей Исаев из «Уральских пельменей» вместе с отцом и сыновьями сколотил на участке скворечник

Как отметил юморист, сейчас он с родными будет ждать прилета птиц.

Юморист Сергей Исаев из шоу «Уральские пельмени» вместе со своими сыновьями Елисеем и Савелием, а также отцом сколотил на участке скворечник. Сейчас он красуется на одной из берез прямо на его загородном участке.

«Сегодня мы с дедушкой и сыновьями решили сделать домик для скворцов, который называется скворечник. Мы отшлифовали досочки и скоро скворечник появится на дереве. Первый саморез пошел. У меня папа строитель. Мне передалось по наследству строить, если не дома, то скворечники».

Сергей Исаев

Далее Сергей Исаев сообщил, что скворечник будет висеть на березке около их дома. Кстати, скворечник он закрепил на свой ремень.

«Ну, как говорится, вот и ремень командный пригодился. На ремне «Уральских пельменей» держится весь скворечник. Хорошо кругом. Скворечник на месте. Ждем скворцов. Сейчас нужно всем посидеть дома. Выдыхайте, читайте, пишите нам. Надеюсь, что это первый, но не последний наш скворечник», — отметил Сергей Исаев.