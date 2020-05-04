«Нас многие пугали»: Эммануил Виторган рассказал о своих родительских страхах

К счастью, 80-летний актер преодолел их и сейчас безмерно счастлив с маленькими дочками.

В советское время женщины после 25 лет считались старородящими, а в 40 им вовсе не советовали заводить детей. Сейчас времена изменились и первыми подхватили тренд на родительство в любые годы звезды шоу-бизнеса. Хотя и им пришлось преодолеть немало стереотипов и комплексов.

58-летняя жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик, впервые став мамой в 56 лет, недавно призналась, что до сих пор не может поверить своему счастью. Ее мечтой была доченька, всего одна, но она осмелилась переступить через барьер в собственной голове. И, через полтора года после рождения Этель у сурмамы, решилась завести ей еще и сестричку Клару. Как мы уже знаем, все прошло удачно.

Не обошлось без страхов и у 80-летнего Эммануила Виторгана.