«Я люблю тебя, мой лягушонок»: Потап признался в чувствах Каменских перед ситцевой свадьбой

Рэпер Потап в Instagram очень нежно обратился к своей супруге Насте Каменских. Как отметил певец, он любит свою жену за то, что она делает его счастливым. По словам музыканта, Настя Каменских его муза, которая помогает ему в этой жизни реализовать свой талант.

«Я люблю тебя, мой лягушонок». Потап

Кроме того, Потап посвятил супруге очень красивые стихи. В них, в частности, есть такие строчки: «Я люблю тебя легкой, идущей вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны. Я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, чтоб опять наслаждаться тобой».

больше по теме Потап и Настя Каменских перевоплотились в Аллу Пугачеву и Софию Ротару Многие поклонники остались в восторге от образов своих звездных кумиров.

Отметим, что Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу около года назад. Скоро они будут отмечать ситцевую свадьбу. Звезды, как оказалось, уже давно неровно друг к другу дышали. Их свадебное торжество стало одним из самых ярких событий на Украине в прошлом году. Поклонники сначала считали, что они вместе ради пиара, но вскоре стало понятно, что они действительно безумно влюблены друг в друга.