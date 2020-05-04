«Два цветочка»: поклонники прочат трехлетней дочери Пелагеи и Телегина артистическое будущее

Трехлетней дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина прочат большое артистическое будущее. Поводом для обсуждений стал новый снимок, которым 33-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. Пелагея достаточно редко обновляет свой личный микроблог, оттого снимки от нее ценятся аудиторией на вес золота, а если в кадре появляется маленькая Таисия, сдаются даже самые стойкие.

На этот раз Ханова разместила совместный кадр с Тасей, на котором девочка строит забавные рожи и делится с окружающими ее людьми позитивом. Дополняет озорной образ шапка с ярко-красной бомбошкой.

«Хорошего настроения!» — пожелала любимым слушателям Пелагея.

В комментариях, в свою очередь, поспешили заявить – Таисия однозначно пойдет по стопам знаменитой мамы. Для того, чтобы реализоваться в публичном пространстве, у малышки уже на данном этапе есть все необходимое – харизма, желание петь и воля к достижению цели. «Тася-копия Пелагеи в детстве. Люблю, обожаю. Желаю здоровья, счастья!», «Какие же вы красивые, солнышки», «Два цветочка», «Она у вас просто необыкновенная, очень талантливая и будет большой артисткой, если захочет», — приходят к выводу они.