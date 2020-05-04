«Моя старшая доченька Ариела»: Джиган сделал трогательный снимок с наследницей

Джиган после выхода из реабилитационной клиники домой ведет себя тише воды, ниже травы. Всеми силами показывая, какой он любящий отец и муж, открыто признаваясь своей супруге в любви.

А вот Оксана сохраняет нейтралитет. Модель никак не прокомментировала возвращение супруга в лоно семьи, а вскоре официально подала на развод. Однако внимательные подписчики звезды и до этого заметили, что девушка спит в своей большой кровати без мужа.

Ну а Джиган потихоньку пытается растопить лед. Его личный блог наполняется милыми семейными кадрами с мирными играми с детьми. На сей раз рэпер запечатлелся с Ариелой, которую ранее сильно напугал играми с огромным ножом. Ну а теперь он просто прижался к своей наследнице щекой. Видно, что девочке находиться рядом с трезвым отцом приятно и спокойно.

«Моя старшая доченька Ариела. Спасибо Богу!» — подписал он кадр.

Заметим, что слова горе-отца многие его фолловеры восприняли скептически. «Поздно ты о Боге вспомнил», «Красивая девочка, желаю, чтобы не знала измен», «А ее за чем посылаешь? За водкой?» — прокомментировали люди.

Напомним, музыкант получил дурную славу после того, как в Сеть просочилось видео, на котором он отправляет дочь Лею за пивом. Позже Джиган прошел курс лечения в американском рехабе, а затем и в российской клинике. А его жена объявила о желании развестись.