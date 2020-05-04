Эмма Малинина показала трогательное фото с повзрослевшими двойняшками

Устинья и Фрол составляют маме компанию во время режима самоизоляции.

Эмма Малинина показала трогательные кадры из личного архива. В гости к знаменитым родителям заглянули близнецы Устинья и Фрол. На память о теплой встрече в семейном альбоме остались несколько снимков.

На одном из кадров мама позирует вместе с повзрослевшими наследниками: Устинья и Фрол родились в 2000-м году, сейчас каждый занят своим делом. Но за текущими заботами молодые люди не забывают о родителях.

На фото сын крепко обнимает маму, а дочка нежно целует родительницу в щечку.

Трогательный кадр Эмма Малинина выложила в Instagram и красноречиво подписала:

«Счастье есть! И я его знаю!»

А позже решила добавить еще один кадр, где дала рекомендации как сделать так, чтобы дети выросли хорошими людьми:

«Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми».

Подписчики Эммы Малининой отметили, что родителям очень повезло с наследниками, сообщает 5-tv.ru.

«Люблю и уважаю вашу семью! Молодцы!» — пишут в комментариях пользователи.

В марте сообщалось, что дочь певицы Ольги Зарубиной намерена отсудить у своего отца Александра Малинина 10 миллионов рублей. Наследница исполнителя от предыдущего брака намерена наказать отца за нанесенные оскорбления, пишет сайт argumenti.ru.