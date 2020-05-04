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«Никаких больше вечеринок»: Хилькевич в желтом объемном костюме станцевала на крыше авто

Актриса явно соскучилась по движению за время самоизоляции.

«Никаких больше вечеринок»: Хилькевич в желтом объемном костюме станцевала на крыше авто
Анна Хилькевич с дочерью. Фото Global look press.

Анна Хилькевич переживает пандемию в самоизоляции с мужем и детьми в своем загородном доме. Семья решила соблюдать режим на 100%, поэтому не выходит даже в магазин за продуктами, а еду им доставляют курьерской службой, оставляя ее за дверью.

За это время Анне пришлось освоить много разных премудростей, например, звезда «Универа» научилась сама делать маникюр и даже эпиляцию. Артистка также призналась, что ее семья необычайно сплотилась за это время. Но, судя по всему, общения только лишь с близкими Анне уже недостаточно…

На собственной крыше Хилькевич в желтом спортивном костюме и резиновых сланцах поверх носков устроила настоящую дискотеку, правда «соло». Супруг бизнесмен Артур Волков и дочки Арианна и Маша решили понаблюдать за матерью со стороны. В качестве танцпола актриса попробовала крышу собственного дома и даже автомобиль.

««Никаких больше вечеринок», — говорили они. Но у мамы другое мнение. P.S: после снятия карантина смотрите меня на каждой танцевальной площадке города!» — прокомментировала свой поступок звезда.

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