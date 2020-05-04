«Это не значит, что нет личной жизни»: Самбурская ответила на вопрос, почему до сих пор одна

Артистке 33 года и ее практически не видят в компании мужчин.

Настасья Самбурская устроила своеобразную онлайн-конференцию со своими поклонниками, используя площадку Instagram. Актриса в свои 33 года после неудачного брака с белорусским актером Кириллом Дыцевичем (союз продержался всего год) умудрилась практически никак и нигде не засветиться с новым бойфрендом. Поэтому многие спрашивали именно об этом.

Похоже, что это любопытство порядком надоело звезде «Универа». На вопрос фолловера, почему она до сих пор одна, артистка ответила довольно резко:

«Еще раз повторяю – если женщина не выкладывает фотографии с мужчинами, это совершенно не значит, что у нее нет личной жизни».

Практически в том же духе Самбурская поговорила и о семье. На вопрос, что важнее – работа или личная жизнь, она ответила: «Если не повезло с карьерой, говорите, что выбрали семью». Ну а на любопытство по поводу ее ориентации она и вовсе высказалась, используя нецензурную лексику.

Поклонники Настасьи также предложили ей обернуться назад и предположить, что бы она посоветовала себе 15-летней. Самбурская отшутилась и ответила: «Приседать». А между телеведущими Ивлеевой и Бузовой она бы выбрала Гузееву.