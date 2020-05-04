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«Очень трогательно и красиво!»: Навка показала в коротком ролике жизнь своей 20-летней дочки

Клип составлен из архивных и свежих снимков.

«Очень трогательно и красиво!»: Навка показала в коротком ролике жизнь своей 20-летней дочки
Татьяна Навка. Фото Global look press.

Недавно старшая дочь Татьяны Навки и Александра Жулина Саша отметила свой день рождения, девушке исполнилось 20 лет. Как она выглядела в младенчестве, отрочестве и какой стала в настоящий момент олимпийская чемпионка показала в коротком клипе.

Видео звезда фигурного катания опубликовала в личном блоге. Ролик полностью составлен из личных фотографий Татьяны Навки. По ним видно, что дочь спортсменки всегда была не только красивой девушкой, но и разносторонним человеком, увлекалась музыкой и спортом.

«Жизнь. Все что случилось за эти 20 лет», — подписала видео чемпионка.

«Очень трогательно и красиво!», «Чудесная девочка!», «Какая хорошая девочка!», «Какая у Вас мама красавица», «Леди совершенство», — прокомментировали увиденное фолловеры.

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