«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Начну с головы»: Галкин принял вызов Никиты Преснякова и сделал дома уборку

Российские звезды участвуют в новом самоизоляционном челлендже, стартовавшем 1 мая.

«Начну с головы»: Галкин принял вызов Никиты Преснякова и сделал дома уборку
Максим Галкин. Фото Global look press

В День весны и труда российские звезды запустили очередной челлендж в самоизоляции, они стали делать дома уборку и передавать эстафету своим знакомым. В частности, в акции приняли участие Никита Пресняков, Дмитрий Губерниев и Константин Ивлев.

Внук Пугачевой с готовностью вымыл окна, ведущий кулинарного шоу на «Пятнице» разобрался с накопившейся грязной посудой, а комментатор «Матч ТВ» пропылесосил квартиру.

Больше всех удивился «навалившемуся на него счастью» Максим Галкин, челлендж поступил к нему от Преснякова, который назвал его «субботником».

«Никита, сегодня уже не суббота, но как скажешь… Сейчас пойду что-нибудь мыть. Начну с головы», — заявил юморист.

Галкин. Фото
Галкин. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Тэги

Дмитрий Губерниевзвезды на карантинеКонстантин ИвлевМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостиНикита ПресняковНовости googleсамоизоляция
Loading...