«Начну с головы»: Галкин принял вызов Никиты Преснякова и сделал дома уборку

В День весны и труда российские звезды запустили очередной челлендж в самоизоляции, они стали делать дома уборку и передавать эстафету своим знакомым. В частности, в акции приняли участие Никита Пресняков, Дмитрий Губерниев и Константин Ивлев.

Внук Пугачевой с готовностью вымыл окна, ведущий кулинарного шоу на «Пятнице» разобрался с накопившейся грязной посудой, а комментатор «Матч ТВ» пропылесосил квартиру.

Больше всех удивился «навалившемуся на него счастью» Максим Галкин, челлендж поступил к нему от Преснякова, который назвал его «субботником».