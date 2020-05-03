«А что ты сделала, чтобы он не бил?»: Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии

Регина Тодоренко совсем недавно неосторожно высказалась о домашнем насилии, чем вызвала бурю критики и ненависти в свой адрес. Крупные рекламодатели решили больше не иметь дел с телеведущей, а друзья и поклонники стали почти врагами. Но кажется, телеведущая нашла способ, как все исправить.

В своем официальном аккаунте в Instagram звезда выложила новый пост, в котором решила проанонсировать новый фильм, созданный с целью помочь всем жертвам домашнего насилия.

«А что ты сделала, чтобы он не бил?» — с этих слов Тодоренко начала презентацию своей картины.

По словам Регины, возможно стоило за день потерять все свои титулы, контракты и доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи.

Что об этой инициативе телеведущей думают ее подписчики, мы так и не узнаем, ведь звезда закрыла возможность комментировать свои посты. Посмотреть новый проект Тодоренко можно здесь.