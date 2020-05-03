«Какая вы хорошенькая»: Нетребко с новой прической появилась в венском парке

Анна Нетребко не скрывает, что любит путешествовать. Артистка обычно большую часть времени проводит на гастролях, которые у нее расписаны на месяцы вперед. Но этой весной планы большинства селебрити изменились из-за пандемии коронавируса. Вот и оперная дива больше чем на месяц стала домохозяйкой. Она занялась уборкой и перестановкой в своей квартире в Вене, где живет с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Каждую неделю Анна публиковала фото и видео, рассказывая, чем она занимается. Спустя месяц артистка добралась до террасы, где покрасила стену и посадила новые растения. Уже в конце апреля она стала чаще выходить на улицу и даже приняла участие в двух концертах, но выступала в пустых залах для телевидения. А 3 мая Нетребко отправилась с друзьями и сыном в местный парк, чтобы насладиться солнечной погодой.

На новых кадрах певица предстала с едва заметным макияжем. Она сделала новую прическу, собрав волосы в два пучка. Анна выглядела посвежевшей и отдохнувшей. Она сняла острый репортаж, показав, как проводит время.

«Острый репортаж их венского парка Лаксенбург. Вот наша карантинная компания, с которой мы практически пережили карантин. Прекрасный майский день. Люди вывалились на улицу. Детские площадки, слава Богу, открыли. Дети в счастье, взрослые тоже и собаки», — поделилась звезда. «Привет из Лаксенбург парка! Так рада видеть всех на улице! — Славное Воскресенье!», — добавила она.

Ее сын Тьяго катался на самокате. Он тоже успел устать от карантина. Поклонники восхитились отдохнувшей оперной дивой и признались, что завидуют ей. «Рады за вас!», «Как хорошо, что вы уже можете гулять», «Хорошенькая», «Какая вы хорошенькая с этими „хвостиками“», «Красавица какая! Компания что надо», — прокомментировали пост подписчики.