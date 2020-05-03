«Я — чистой воды иллюзия»: Малиновская дала отпор хейтерам и провокаторам в Сети

Популярная телеведущая философски ответила тем подписчикам, которые вступали с ней в спор на тему домашнего насилия.

Мария Малиновская опубликовала в своем Inastagram пост, в котором философски ответила подписчикам и хейтерам на тему насилия. Телеведущая обозначила, что для нее жизнь относительное понятие. Так же относительное значение имеет присутствие того или иного человека в нашей жизни.

«Для тех кто распылял свою энергию доказывая мне что разница между одной и другой формой насилия велика. Поймите, никого ведь нет рядом — только вы и то, что происходит сейчас у вас в голове. Даже меня нет, я — чистой воды иллюзия. В этот самый момент я, возможно, где-то пью молоко, общаюсь с друзьями, занимаюсь сексом или, может быть, меня и моего высказывания вообще не было», — написала Мария.

Малиновская предложила спорящим с ней людям представить, что они ведут дискуссию не с ней, а с самими собой. Поклонники отреагировали на пост звезды не совсем однозначно.

«Насилие в нашем обществе носит массовый характер.

В основном из-за того что обычные граждане фактически лишены доступа к правосудию. На самом деле выделять вид насилия домашние, уличное или садовое к примеру насилие, не считаю правильным», «Вы странная», «Мария, вы все правильно написали», — отметили подписчики.

Напомним, спор по поводу домашнего насилия разгорелся из-за неосторожного высказывания Регины Тодоренко. За этим последовала волна мнений от звезд, их поклонников и реальных жертв дискриминации. В одном из свои постов Мария рассказала, что в детстве подверглась насилию, что вызвало неоднозначные мнения подписчиков и интерес СМИ к ее персоне.